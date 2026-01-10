MENÜ
Andreas Winkler leitete den Auftritt des Jugendsinfonieorchesters der Städtischen Musikschule beim Neujahrskonzert am Freitagabend in der Kreuzkirche.
Andreas Winkler leitete den Auftritt des Jugendsinfonieorchesters der Städtischen Musikschule beim Neujahrskonzert am Freitagabend in der Kreuzkirche. Bild: Matthias Zwarg
Der Chor Malve besteht aus vor dem Krieg geflüchteten ukrainischen Frauen. Sie begeisterten mit Liedern aus ihrer Heimat.
Der Chor Malve besteht aus vor dem Krieg geflüchteten ukrainischen Frauen. Sie begeisterten mit Liedern aus ihrer Heimat. Bild: Matthias Zwarg
Ein bisschen versteckt in der zweiten Reihe: Der Chemnitzer Oberbürgermeister Sven Schulze (Bildmitte) singt gern im Pop-Up-Chor der Musikschule am Thomas-Mann-Platz mit.
Ein bisschen versteckt in der zweiten Reihe: Der Chemnitzer Oberbürgermeister Sven Schulze (Bildmitte) singt gern im Pop-Up-Chor der Musikschule am Thomas-Mann-Platz mit. Bild: Matthias Zwarg
Für Nancy Gibson war es das letzte Neujahrskonzert als Leiterin der Städtischen Musikschule. Sie geht in diesem Jahr in Pension, will aber ganz sicher im nächsten Jahr wiederkommen: „Als Gast.“
Für Nancy Gibson war es das letzte Neujahrskonzert als Leiterin der Städtischen Musikschule. Sie geht in diesem Jahr in Pension, will aber ganz sicher im nächsten Jahr wiederkommen: „Als Gast.“ Bild: Matthias Zwarg
Chemnitz: Musikschulen begeistern mit Qualität, Spaß und Vielfalt
Von Matthias Zwarg
Das Neujahrskonzert des Chemnitzer Musiknachwuchses hielt viele Überraschungen bereit. Beifall gab es für eine Vierjährige, einen singenden Oberbürgermeister und auch ein anerkannt schlechtes Lied.

Fast bis auf den letzten Platz gefüllt war die Chemnitzer Kreuzkirche am Freitagabend beim 10. Neujahrskonzert der Chemnitzer Musikschulen, das für drei Stunden keine Sekunde Langeweile aufkommen ließ und mit vielen Überraschungen aufwartete. Es war ein klingendes Zeugnis für die Qualität der Ausbildung sowohl an der Städtischen Musikschule...
