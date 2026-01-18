Chemnitz: Mutmaßlicher Ladendieb im Chemnitz-Center wehrt sich mit Tritt zwischen die Beine

Der Mann hatte offenbar Kopfhörer aus einem Geschäft geklaut, als er aufflog. Ein Sicherheitsmitarbeiter folgte ihm. Dann wurde der mutmaßliche Dieb aggressiv.

Ein 39-jähriger Mann soll im Chemnitz-Center in mehreren Geschäften gestohlen haben. Ins Visier eines Security-Mitarbeiters geriet er, als er am Samstagabend Kopfhörer eingesteckt und nicht bezahlt haben soll. Ein Mitarbeiter (37) des Sicherheitspersonals folgte ihm und stellte ihn an einer Bushaltestelle. Dann trat der Tatverdächtige laut...