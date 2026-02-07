MENÜ
  • Chemnitz: Nachdenken über Nachhaltigkeit und warum das schon in der Antike Thema war

Chemnitz
Chemnitz: Nachdenken über Nachhaltigkeit und warum das schon in der Antike Thema war
Redakteur
Von Denise Märkisch
Im Februar lädt die Carlowitz-Gesellschaft zu zwei Vorträgen ein. Die Rektorin der TU Dresden kommt und ein Mann, der ein ganz spezielles Forschungsgebiet hat.

Ursula Marie Staubinger ist seit 2020 Rektorin der TU Dresden. Im Rahmen der Reihe Carl-von-Carlowitz-Dialog spricht sie am 12. Februar über die Nachhaltigkeitsforschung an ihrer Universität. Am 24. Februar wird Christopher Schliephake von der Universität Augsburg erwartet. Er leitet derzeit ein Forschungsprogramm und sagt: Nachhaltigkeit sei...
