Chemnitz: Neuer Akku-Zug vor erster Fahrt mit Graffiti besprüht

Das Fahrzeug wurde als Reserve für den seit Montag fahrenden Premieren-Zug vorgehalten. Bevor erste Fahrgäste einsteigen, muss er nun erst einmal gereinigt werden.

Der erste der neuen Akku-Züge ist seit Montagmorgen zwischen Chemnitz und Leipzig unterwegs. In den kommenden Monaten sollen die neuen Modelle die alten Dieselloks auf der Strecke ersetzen. Doch bereits in der Nacht zum Dienstag gab es den ersten negativen Vorfall. Wie die Bundespolizei bestätigt, wurde einer der neuen Züge, der als Reserve...