MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitz: Neuer Akku-Zug vor erster Fahrt mit Graffiti besprüht

Noch vor der ersten Fahrt im Linienverkehr wurde dieser Akku-Zug Opfer von Vandalen.
Noch vor der ersten Fahrt im Linienverkehr wurde dieser Akku-Zug Opfer von Vandalen. Bild: Privat
Noch vor der ersten Fahrt im Linienverkehr wurde dieser Akku-Zug Opfer von Vandalen.
Noch vor der ersten Fahrt im Linienverkehr wurde dieser Akku-Zug Opfer von Vandalen. Bild: Privat
Chemnitz
Chemnitz: Neuer Akku-Zug vor erster Fahrt mit Graffiti besprüht
Redakteur
Von Erik Anke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Fahrzeug wurde als Reserve für den seit Montag fahrenden Premieren-Zug vorgehalten. Bevor erste Fahrgäste einsteigen, muss er nun erst einmal gereinigt werden.

Der erste der neuen Akku-Züge ist seit Montagmorgen zwischen Chemnitz und Leipzig unterwegs. In den kommenden Monaten sollen die neuen Modelle die alten Dieselloks auf der Strecke ersetzen. Doch bereits in der Nacht zum Dienstag gab es den ersten negativen Vorfall. Wie die Bundespolizei bestätigt, wurde einer der neuen Züge, der als Reserve...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21:42 Uhr
2 min.
Bundesregierung lehnt WM-Boykott ab - Göttlich reagiert
Christiane Schenderlein (CDU) ist die Staatsministerin für Sport und Ehrenamt. (Archivbild)
Warum die Bundesregierung trotz Kritik keinen WM-Boykott will – und was Staatsministerin Christiane Schenderlein über die politische Debatte rund um die WM 2022 sagt.
29.01.2026
3 min.
Erster Akku-Zug startet am Montag als RE6 von Chemnitz nach Leipzig
Am Montag fährt ein solcher Zug erstmals mit Fahrgästen nach Leipzig.
Es ist eine Premiere in Sachsen: Mit zweijähriger Verspätung startet der Regelbetrieb von batterieelektrischen Zügen auf der Strecke Chemnitz–Leipzig. Noch fährt allerdings nur ein Zug, die vollständige Umstellung folgt schrittweise.
Ingolf Wappler
02.02.2026
4 min.
Infusionen statt Konfetti: Reiterhof-Frau verpasst nach Unfall den Straßenfasching in Meerane
Der Mercedes von Franziska Pfitzner landete auf der B 175 in Waldenburg bei einem Unfall auf dem Dach.
Mit einem leichten Schädel-Hirn-Trauma hat Franziska Pfitzner drei Tage im Krankenhaus verbracht. Nach dem Crash in Waldenburg richtet sie emotionale Worte an die Ersthelfer: „Fühlt euch gedrückt.“
Holger Frenzel
02.02.2026
7 min.
Großbrand bei Freiberg: Autos, Motorräder und 5000 Liter Diesel in brennendem Gebäude – Der Einsatz in Bildern
 13 Bilder
Großbrand in einer Autowerkstatt in Kleinschirma: Die angrenzende Freiberger Straße und die Bahnstrecke wurden gesperrt.
In Kleinschirma ist ein Gebäude ausgebrannt. Per Warn-App wurden die Menschen in der Umgebung vor starker Rauchentwicklung gewarnt. 160 Kameraden der Feuerwehr waren an den Löscharbeiten beteiligt.
Johanna Klix, Thomas Kaufmann, Grit Baldauf, Cornelia Schönberg
16:35 Uhr
4 min.
„Endlich rollt er!“ – Wie RE-6-Pendler den neuen Akku-Zug zwischen Chemnitz und Leipzig erleben
Lokführerlehrling Felix Frixel gibt dem ersten elektrischen Zug nach Leipzig symbolisch den "Abfahrauftrag". Foto: Ingolf Wappler
Zwei Jahre später als geplant fuhr am Montag der erste batterieelektrische Zug planmäßig nach Leipzig. Die Premiere nährt die Hoffnung, dass der Verkehr auf dieser Strecke endlich stabiler wird.
Ingolf Wappler
22:01 Uhr
2 min.
Gil Ofarim entschuldigt sich und stürzt bei Dschungelprüfung
Gil Ofarim wurde im TV-Dschungel immer wieder mit dem Skandal konfrontiert.
An Tag 12 des Dschungelcamps sorgt Sänger Gil Ofarim für große Aufregung. Er entschuldigt sich überraschend. Kurz darauf kommt es zu einem Unfall.
Mehr Artikel