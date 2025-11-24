Chemnitz: Noch eine Baustelle an der Neefestraße

Chemnitz
Noch bis Ende November müssen Pendler mit dem Nadelöhr an der Autobahnauffahrt Chemnitz-Süd Richtung Leipzig auskommen. In der letzten Woche überschneidet sich diese Baustelle mit einer weiteren auf der Neefestraße landwärts.
Annaberger Straße zwischen Hausnr. 431 und 483 Verkehrsraumeinschränkung mit abschnittsweiser halbseitiger Fahrbahnsperrung, Verkehrsregelung mit mobiler Ampelanlage bis 18. Dezember wegen Breitbandausbau.
