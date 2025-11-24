Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitz: Noch eine Baustelle an der Neefestraße

Die Auffahrt und die Abfahrt zur und von der Neefestraße in Chemnitz-Siegmar ist ab Montag gesperrt.
Die Auffahrt und die Abfahrt zur und von der Neefestraße in Chemnitz-Siegmar ist ab Montag gesperrt. Bild: Andreas Seidel
Die Auffahrt und die Abfahrt zur und von der Neefestraße in Chemnitz-Siegmar ist ab Montag gesperrt.
Die Auffahrt und die Abfahrt zur und von der Neefestraße in Chemnitz-Siegmar ist ab Montag gesperrt. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Chemnitz: Noch eine Baustelle an der Neefestraße
Von unserer Redaktion
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Noch bis Ende November müssen Pendler mit dem Nadelöhr an der Autobahnauffahrt Chemnitz-Süd Richtung Leipzig auskommen. In der letzten Woche überschneidet sich diese Baustelle mit einer weiteren auf der Neefestraße landwärts.

Annaberger Straße zwischen Hausnr. 431 und 483 Verkehrsraumeinschränkung mit abschnittsweiser halbseitiger Fahrbahnsperrung, Verkehrsregelung mit mobiler Ampelanlage bis 18. Dezember wegen Breitbandausbau.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.11.2025
3 min.
Minus 22 Grad Celsius im Erzgebirge! Hier war es am Sonntagfrüh sogar kälter als auf der Zugspitze
 9 Bilder
Im kleinen Erzgebirgsdorf war es in der Nacht zum Sonntag kälter als auf der Zugspitze.
Die erste Rekordmeldung aus der Kältekammer des Erzgebirges kommt dieses Jahr doch recht früh. Mit Temperaturen von verbreitet minus 5 bis minus 10 Grad Celsius hat Deutschland eine bitterkalte Nacht hinter sich.
André März
13:45 Uhr
1 min.
Handball-Verbandsliga: Frauen des HC Glauchau/Meerane erobern die Tabellenspitze
Die Westsächsinnen nutzten einen Patzer des BSV Limbach-Oberfrohna aus. Die zweite Männermannschaft musste dagegen eine Niederlage einstecken.
Torsten Ewers
17.11.2025
6 min.
Auffahrt auf die A 72 bei Chemnitz-Süd bleibt Nadelöhr
Dichter Verkehr und Stau auf der Neefestraße Richtung A 72 bleiben bis 27. November an der Tagesordnung. Bis dahin bleibt die Auffahrt Richtung Leipzig wegen Bauarbeiten auf der Autobahn gesperrt.
Noch bis 27. November wird zwischen der Anschlussstelle Chemnitz-Süd und dem Kreuz Chemnitz auf der A 72 Richtung Leipzig gebaut. Aufpassen muss auch, wer zum DRK-Krankenhaus in Rabenstein will. Dort ändert sich die Zufahrt wegen einer Baustelle wieder einmal.
unserer Redaktion
10.11.2025
7 min.
Für Autofahrer in Chemnitz ist keine Entlastung bei Straßenbaustellen in Sicht
Die Baustellen in Chemnitz gehen weiter und neue kommen diese Woche auch dazu.
In der Schmidt-Rottluff-Straße werden ab dem heutigen Montag neue Hausanschlussleitungen verlegt. Die Straße wird dafür halbseitig gesperrt. Worauf sich Autofahrer sonst noch einstellen müssen. Ein Überblick.
unserer Redaktion
13:43 Uhr
1 min.
Fußball: Derby bleibt ohne Sieger – Merkur Oelsnitz und 1. FC Rodewisch trennen sich 1:1
Symbolfoto: Pixabay
In der Fußball-Landesklasse standen zwei Vogtlandderbys an. Im zweiten siegte Pfaffengrün/Zobes/Greiz 2:1 in Jößnitz.
Thomas Gräf
23.11.2025
2 min.
Zug aus Tschechien im Erzgebirge entgleist - Spezialkran muss zum Einsatz kommen
 5 Bilder
Mit einem Spezialkran der Deutschen Bahn wurde der Zug am Sonntagnachmittag wieder aufs Gleis gehoben.
Am Samstag ist ein Zug der tschechischen Bahn in Johanngeorgenstadt auf ein Abstellgleis geraten und schließlich entgleist. Die Bergung war schwierig.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel