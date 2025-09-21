Chemnitz: Offenbar verwirrter Mann hält Polizei in Atem

Chemnitz
Der Täter wurde in eine Spezialklinik eingeliefert.
Ein 32-jähriger Deutscher hat am Samstagabend auf der Leipziger Straße, Höhe Wittgensdorfer, für Aufregung gesorgt, als er auf der vierspurigen Fahrbahn umherlief und damit sich selbst sowie den Verkehr gefährdete. Er schlug zudem gegen geparkte Autos, beschädigte Außenspiegel, betrat eine Tankstelle, steckte Lebensmittel ein und warf diese...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.