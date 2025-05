Chemnitz plant die Zukunft seiner Wärmeversorgung

Neue Kraftwerke, neue Netze? Erste Überlegungen stellen Experten am Donnerstag der Öffentlichkeit vor.

In Chemnitz entscheidet sich in den kommenden Monaten, wie die Wohnungen der Einwohner in Zukunft mit Wärme versorgt werden. Dazu erarbeitet das Rathaus ein Wärmekonzept, das den gesetzlichen Anforderungen zum Klimaschutz gerecht werden soll. Erste Details werden am Donnerstag der Öffentlichkeit vorgestellt. Ab 16 Uhr präsentieren in der...