Chemnitz: Polizei erwischt mehrere Diebe zu Weihnachten

Chemnitz
Die einen wollten einen Imbiss ausräumen, der andere Schrott klauen. Aus beiden Taten wurde nichts.
Die Nacht von Heiligabend auf den ersten Weihnachtsfeiertag wollten Kriminelle für ihre Machenschaften nutzen. Der erste Fall ereignete sich kurz nach Mitternacht in Ebersdorf. Anwohner in der Frankenberger Straße hatten zwei Männer beobachtet, die offensichtlich in einen Imbiss einbrachen. Sie zerschlugen mit einem Gegenstand eine Scheibe und...
