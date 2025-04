Chemnitz: Polizei stellt mutmaßlichen Einbrecher

Der 32-Jährige soll am Montag in ein Einfamilienhaus in Altendorf eingedrungen sein. Am Dienstag wollte er wieder einbrechen.

Chemnitz.

Einen Mann, der im Verdacht steht, am Montag in ein Einfamilienhaus am Hohen Weg in Altendorf eingebrochen zu sein, hat die Polizei am Dienstag nach einem erneuten Einbruchsversuch festgenommen. Er wurde am Mittwoch einem Ermittlungsrichter vorgeführt und ist nun in Haft. Ein Zeuge hatte ihn an der Kreuzung Irrbornweg/Im Schloßwald beim Versuch beobachtet, einen Pkw VW aufzubrechen. Als er den Zeugen bemerkte, flüchtete er. Alarmierte Beamte stellten den 32-jährigen deutschen Staatsbürger in unmittelbarer Nähe. Er hatte ein Fahrrad der Marke Ghost, für das er keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte, sowie im Rucksack Einbruchswerkzeug und einen Schlüsselbund bei sich, der vom Einbruch in Altendorf stammte. (mib)