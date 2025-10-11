Chemnitz: Protest gegen Martin Sellner

Gegen einen erneuten Auftritt des Rechtsextremen fanden sich in Schönau rund 80 Demonstranten ein.

Nicht zum ersten Mal tritt Martin Sellner, österreichischer Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in einem Haus an der Edisonstraße in Schönau zu einem Vortrag auf. Unter dem Motto „Mit Klappstühlen gegen Nazis“ haben Bündnis 90/Die Grünen zum Protest aufgerufen, unterstützt von anderen Organisationen.