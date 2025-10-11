Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Coretta Storz von den Grünen hat den Protest gegen Martin Sellner mitorganisiert. Bild: Harry Haertel
Coretta Storz von den Grünen hat den Protest gegen Martin Sellner mitorganisiert. Bild: Harry Haertel
Chemnitz
Chemnitz: Protest gegen Martin Sellner
Redakteur
Von Jens Kassner
Gegen einen erneuten Auftritt des Rechtsextremen fanden sich in Schönau rund 80 Demonstranten ein.

Nicht zum ersten Mal tritt Martin Sellner, österreichischer Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in einem Haus an der Edisonstraße in Schönau zu einem Vortrag auf. Unter dem Motto „Mit Klappstühlen gegen Nazis“ haben Bündnis 90/Die Grünen zum Protest aufgerufen, unterstützt von anderen Organisationen.
