  • Chemnitz: Rad und Auto stoßen zusammen – beide Fahrerinnen hatten getrunken

Beim Einbiegen auf die B 169 erfasste ein Auto eine Radfahrerin.
Beim Einbiegen auf die B 169 erfasste ein Auto eine Radfahrerin. Bild: Symbolfoto: Federico Gambarini/dpa/Archiv
Beim Einbiegen auf die B 169 erfasste ein Auto eine Radfahrerin.
Beim Einbiegen auf die B 169 erfasste ein Auto eine Radfahrerin. Bild: Symbolfoto: Federico Gambarini/dpa/Archiv
Chemnitz
Chemnitz: Rad und Auto stoßen zusammen – beide Fahrerinnen hatten getrunken
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Auf der Frankenberger Straße kollidierten eine 54-Jährige und eine 24-Jährige mit ihren Fahrzeugen. Beide missachteten Verkehrsregeln.

Nach einem Unfall in Ebersdorf ermittelt die Polizei gegen beide Beteiligte. Eine 54-Jährige war am Dienstagnachmittag nahe der Eisenbahnunterführung von einer Nebenstraße auf die B 169 eingebogen. Dabei kollidierte sie mit einem Fahrrad, das auf dem Fußweg der B 169 stadtauswärts und damit entgegen der Fahrtrichtung unterwegs war. Die...
