Chemnitz: Rad und Auto stoßen zusammen – beide Fahrerinnen hatten getrunken

Chemnitz
Auf der Frankenberger Straße kollidierten eine 54-Jährige und eine 24-Jährige mit ihren Fahrzeugen. Beide missachteten Verkehrsregeln.
Nach einem Unfall in Ebersdorf ermittelt die Polizei gegen beide Beteiligte. Eine 54-Jährige war am Dienstagnachmittag nahe der Eisenbahnunterführung von einer Nebenstraße auf die B 169 eingebogen. Dabei kollidierte sie mit einem Fahrrad, das auf dem Fußweg der B 169 stadtauswärts und damit entgegen der Fahrtrichtung unterwegs war. Die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.