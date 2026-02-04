MENÜ
  • Chemnitz
  • Chemnitz: Schwerer Unfall auf der Heinrich-Lorenz-Straße

Auf der Heinrich-Lorenz-Straße in Chemnitz hat es am Mittwochmittag gekracht.
Auf der Heinrich-Lorenz-Straße in Chemnitz hat es am Mittwochmittag gekracht.
Chemnitz
Chemnitz: Schwerer Unfall auf der Heinrich-Lorenz-Straße
Von Susanne Kiwitter
Zwei Autos sind in Altchemnitz kurz vor13 Uhr zusammengeprallt. Was bisher bekannt ist.

Am Mittwochmittag ist auf der Heinrich-Lorenz-Straße in Altchemnitz ein schwerer Unfall passiert. Laut Polizei sei ein BMW-Fahrer (66) dort um 12.40 Uhr aus Richtung Annaberger Straße unterwegs gewesen. Als er nach links abbiegen wollte, habe er einen entgegenkommenden Renault (Fahrerin: 75) übersehen. Es kam zum Crash, bei dem beide Fahrer...
