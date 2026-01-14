MENÜ
  • Chemnitz
  • Chemnitz: Seniorinnen beim Einkaufen bestohlen

Zwei Seniorinnen hatten kurzzeitig ihre Handtaschen unbeaufsichtigt gelassen. Unbekannte griffen zu.
Zwei Seniorinnen hatten kurzzeitig ihre Handtaschen unbeaufsichtigt gelassen. Unbekannte griffen zu.
Zwei Seniorinnen hatten kurzzeitig ihre Handtaschen unbeaufsichtigt gelassen. Unbekannte griffen zu.
Bild: Arno Burgi/dpa-Zentralbild
Chemnitz
Chemnitz: Seniorinnen beim Einkaufen bestohlen
Redakteur
Von Luisa Ederle
In zwei Chemnitzer Einkaufsmärkten kam es am Dienstag zu Taschendiebstählen. Wie es dazu kam und welche Tipps die Polizei gibt.

In den Stadtteilen Kaßberg und Kappel sind am Dienstag zwei Seniorinnen beim Einkaufen Opfer von Taschendieben geworden. Eine 83-Jährige an der Weststraße und eine 79-Jährige an der Irkutsker Straße hatten ihre Handtaschen kurzzeitig unbeaufsichtigt am Einkaufswagen gelassen. Unbekannte nutzten den Moment, um die Geldbörsen samt Dokumenten...
