  • Chemnitz: Stadtrat durch AfD-Zoff lahmgelegt

Der größte Teil der ehemaligen AfD-Fraktion folgte Volker Dringenberg (l.) und gründete eine neue Fraktion.
Der größte Teil der ehemaligen AfD-Fraktion folgte Volker Dringenberg (l.) und gründete eine neue Fraktion. Bild: Andreas Seidel
Der größte Teil der ehemaligen AfD-Fraktion folgte Volker Dringenberg (l.) und gründete eine neue Fraktion.
Der größte Teil der ehemaligen AfD-Fraktion folgte Volker Dringenberg (l.) und gründete eine neue Fraktion. Bild: Andreas Seidel
Update
Chemnitz
Chemnitz: Stadtrat durch AfD-Zoff lahmgelegt
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Mittwoch sollte der Stadtrat Chemnitz seinen Betrieb nach der Sommerpause wieder aufnehmen. Doch die Sitzung endete ohne die geplanten Ausschuss-Neubesetzungen. Per Eilbeschluss war das Verwaltungsgericht wegen der Spaltung der AfD-Fraktion dazwischen gegrätscht.

Nach dem Hickhack in den zurückliegenden Wochen ahnte man es schon, am Mittwoch kam es so: Der Chemnitzer Stadtrat kann seinen Betrieb nach der Sommerpause nicht wie geplant aufnehmen. Und das, obwohl wichtige Entscheidungen anstehen und zuletzt alle Ausschusssitzungen abgesagt werden mussten. Die geplante Neubesetzung aller Ausschüsse und...
19.08.2025
3 min.
Rathaus entscheidet: Doch keine zweite AfD-Fraktion im Chemnitzer Stadtrat
Zwölf von 15 AfD-Stadträten sind Ende Juli aus der Fraktion ausgetreten.
Die Stadtverwaltung erachtet die Aufspaltung der AfD-Fraktion als unwirksam. Die zwölf ausgetretenen Stadträte werden vorerst als Fraktionslose betrachtet.
Erik Anke
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
25.08.2025
3 min.
Kehrtwende im AfD-Streit: Chemnitzer Rathaus betrachtet nun Köhler-Gruppe als fraktionslos
Volker Dringenberg (links) führt nun eine Fraktion, Nico Köhler gilt als fraktionslos.
Neue Erkenntnisse haben die Verwaltung bewogen, ihre vorangegangene Entscheidung zu revidieren. Die Stadtratssitzung in zwei Tagen soll dennoch stattfinden.
Benjamin Lummer
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
