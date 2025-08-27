Chemnitz: Stadtrat durch AfD-Zoff lahmgelegt

Chemnitz
Am Mittwoch sollte der Stadtrat Chemnitz seinen Betrieb nach der Sommerpause wieder aufnehmen. Doch die Sitzung endete ohne die geplanten Ausschuss-Neubesetzungen. Per Eilbeschluss war das Verwaltungsgericht wegen der Spaltung der AfD-Fraktion dazwischen gegrätscht.
Nach dem Hickhack in den zurückliegenden Wochen ahnte man es schon, am Mittwoch kam es so: Der Chemnitzer Stadtrat kann seinen Betrieb nach der Sommerpause nicht wie geplant aufnehmen. Und das, obwohl wichtige Entscheidungen anstehen und zuletzt alle Ausschusssitzungen abgesagt werden mussten. Die geplante Neubesetzung aller Ausschüsse und...
