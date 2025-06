Chemnitz: Strafbarer Wutausbruch eines Schwiegervaters

Ein 61-jähriger Thüringer steht in Chemnitz vor Gericht, weil ihm Nötigung und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr vorgeworfen wird. Ein getrennt lebendes Paar, Enkelkinder und mittendrin der Opa.

So war der Ausklang der Weihnachtstage nicht gedacht. Als ein Mann nach den Ferien bei seinen Eltern in Thüringen die zwei Kinder am 27. Dezember 2024 von der Mutter abholen wollte – das getrennte Paar hat einen Wechselmodus vereinbart – war die Wohnung verwüstet und die Kinder nur in Unterwäsche. So jedenfalls behauptet es sein Vater, der...