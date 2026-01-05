Chemnitz testet den Museumsbesuch der Zukunft

Chemnitz
Probanden gesucht: Mit Robotern und Virtual Reality Brillen erforscht die TU Chemnitz im Industriemuseum, wie Menschen trotz räumlicher Distanz in Zukunft Kultur gemeinsam erleben könnten.
Können wir in der Zukunft Unternehmungen mit unseren Liebsten erleben – ohne am selben Ort zu sein? Damit beschäftigt sich die Technische Universität Chemnitz in einer neuen Studie und sucht dafür Teilnehmer.
