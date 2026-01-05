MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitz testet den Museumsbesuch der Zukunft

Wie man trotz Distanz gemeinsam Kultur erleben kann, erprobt die TU Chemnitz.
Wie man trotz Distanz gemeinsam Kultur erleben kann, erprobt die TU Chemnitz. Bild: Andreas Seidel
Wie man trotz Distanz gemeinsam Kultur erleben kann, erprobt die TU Chemnitz.
Wie man trotz Distanz gemeinsam Kultur erleben kann, erprobt die TU Chemnitz. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Chemnitz testet den Museumsbesuch der Zukunft
Redakteur
Von Luisa Ederle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Probanden gesucht: Mit Robotern und Virtual Reality Brillen erforscht die TU Chemnitz im Industriemuseum, wie Menschen trotz räumlicher Distanz in Zukunft Kultur gemeinsam erleben könnten.

Können wir in der Zukunft Unternehmungen mit unseren Liebsten erleben – ohne am selben Ort zu sein? Damit beschäftigt sich die Technische Universität Chemnitz in einer neuen Studie und sucht dafür Teilnehmer.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.01.2026
1 min.
„Freie Presse“ verlost Karten für Gastspiel von Prager Schwarzlichttheater in Bad Elster
„Freie Presse“ verlost Freikarten für das Prager Schwarzlichttheater am 11. Januar.
Das berühmte Prager Schwarzlichttheater gastiert am kommenden Sonntag, 11. Januar, mit „Antología – Das Beste“ im König-Albert-Theater Bd Elster.
Ronny Hager
05.01.2026
2 min.
Autofahrer im Erzgebirge reiben sich die Augen – Lohnt sich das Tanken in Tschechien wieder?
Diese Preise galten am Montag gegen 9.30 Uhr an dieser Tankstelle in Annaberg-Buchholz.
Der erneute Anstieg der CO2-Steuer zum Jahreswechsel hat die Preise für Benzin und Diesel in Deutschland nach oben getrieben. Wie es jetzt jenseits der Grenze aussieht.
Kjell Riedel
05.01.2026
5 min.
So lief das Testspiel des FC Erzgebirge Aue gegen Union Berlin: „Sollten es nicht überbewerten“
Anthony Barylla (r.) gegen Union-Angreifer Oliver Burke.
Der Fußball-Drittligist hat sich gegen den Bundesligisten wacker geschlagen. Am Ende gab es trotz eines ordentlichen Auftritts eine Niederlage. Die „Freie Presse“ liefert die Geschichten zum Spiel.
Paul Steinbach
06.01.2026
4 min.
Zwischen Farbtöpfer groß geworden: Wie sich ein Betrieb im Vogtland ein Jahrhundert halten kann
Michael (l.) und Torsten sind die Gesichter des Malerbetriebes Blank.
Michael und Torsten Blank leiten einen Malerbetrieb in Wildenau. Heute erfüllen Maler ganz andere Kundenwünsche als vor 100 Jahren. Der Beruf ist aber anspruchsvoll geblieben. Was heute anders ist.
Silvia Kölbel
14:15 Uhr
2 min.
TU Chemnitz lädt zum Tag der offenen Tür – Was Besucher wissen müssen
Am 15. Januar öffnet die TU Chemnitz ihre Türen für alle, die Interesse an einem Studium haben.
Wer in Chemnitz studieren will, kann sich am 15. Januar beim Tag der offenen Tür informieren. Über 70 Programmpunkte sind geplant. Auch zum neusten Studiengang wird informiert.
Elisa Leimert
06:00 Uhr
3 min.
Außergewöhnliches Wachstum? Was neueste Zahlen zu Studenten an der TU Chemnitz hergeben
Immatrikulationsfeier an der TU Chemnitz. Die Uni konnte in diesem Jahr ihren Abwärtstrend bei den Studierendenzahlen stoppen.
Nach jahrelangen Rückgängen und dem Fall auf ein historisches Tief wächst die Chemnitzer Uni. Ist das eine Ausnahme in der Uni-Landschaft? Und wie sieht die Perspektive aus? Eine Analyse.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel