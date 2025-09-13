Chemnitz: Unfall auf vielbefahrener Kreuzung fordert zwei Verletzte

Chemnitz
Mitten auf dem Sonnenberg kollidierten zwei Fahrzeuge. Beide sind nicht mehr fahrbereit, es kommt zu Sperrungen. Die Polizei hat erste Erkenntnisse zur Ursache.
Bei einem Unfall auf einer vielbefahrenen Kreuzung auf dem Sonnenberg hat es am Samstagnachmittag zwei Verletzte gegeben. Nach Polizeiangaben kollidierten kurz vor 15 Uhr ein VW Passat und ein Skoda Fabia auf der Kreuzung Hainstraße/Palmstraße. Dabei wurden der Fahrer (42) und der Beifahrer (Alter unbekannt) des Skoda leicht verletzt.
