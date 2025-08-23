Chemnitz: Unfallopfer hat am Ende selbst Anzeige am Hals

Chemnitz
Zwei Fahrradfahrer sind zusammengestoßen. Einer brachte den anderen zu Fall. Doch der im ersten Moment Unschuldige hatte etwas zu verbergen.
Manchmal kann man gar nicht so dumm denken, wie Dinge laufen: Im Lutherviertel sind zwei Fahrradfahrer in einen Unfall verwickelt gewesen. Der eine, 42 Jahre, war auf der Gutenbergstraße in Richtung Altenhainer Straße unterwegs. Der andere, 45 Jahre, fuhr zu dieser Zeit auf dem Radweg der Zschopauer Straße in Richtung Lutherstraße. An der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.