Chemnitz: Verletzter Mann greift nach Prügelei Sanitäter an

Chemnitz
Der 40-Jährige ist einmal Opfer und einmal Täter. Er war aber so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus kam.
Einsatz in einem Lokal: Die Polizei ist in der Nacht von Samstag zu Sonntag an die Straße An der Markthalle gerufen worden. Zuvor hatte es gegen 3.30 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen einem 40-Jährigen und einem Unbekannten gegeben. Der 40-Jährige wurde schwer verletzt. Als Polizei und Rettungsdienst am Ort des Geschehens waren, leistete der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.