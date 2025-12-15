MENÜ
  Chemnitz: Verletzter Mann greift nach Prügelei Sanitäter an

Nächtlicher Einsatz an der Straße An der Markthalle.
Bild: Robert Michael/dpa
Chemnitz
Chemnitz: Verletzter Mann greift nach Prügelei Sanitäter an
Redakteur
Von Denise Märkisch
Der 40-Jährige ist einmal Opfer und einmal Täter. Er war aber so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus kam.

Einsatz in einem Lokal: Die Polizei ist in der Nacht von Samstag zu Sonntag an die Straße An der Markthalle gerufen worden. Zuvor hatte es gegen 3.30 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen einem 40-Jährigen und einem Unbekannten gegeben. Der 40-Jährige wurde schwer verletzt. Als Polizei und Rettungsdienst am Ort des Geschehens waren, leistete der...
