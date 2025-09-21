Chemnitz: Versuchter Buntmetalldiebstahl auf dem Sonnenberg

Chemnitz
Der Tatverdächtige ist offenbar ein Serientäter.
Die Polizei hat am Sonnabend gegen 10 Uhr einen Mann auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses an der Glockenstraße festgenommen. Anwohner hatten die Beamten über verdächtige Vorgänge informiert. Die Einsatzkräfte trafen den Mann an, als er gerade ein Blech abmontierte. Sie verschafften sich über ein Nachbargebäude Zugang. Der 30-Jährige, ein...
