Chemnitz: Viadukt-Fest vor dem Tag des offenen Denkmals

Unter dem Bauwerk findet am 13. September von 15 bis 21 Uhr ein Fest mit Vereinen und Initiativen statt, die sich mit Stadtentwicklung und Denkmalschutz beschäftigen.
Unter dem in den Vorjahren sanierten Eisenbahnviadukt an der Annaberger Straße in Chemnitz wird am Samstag, 13. September, gefeiert. Dort findet von 15 bis 21 Uhr ein Viadukt-Fest mit Vereinen und Initiativen, die sich mit Stadtentwicklung, Denkmalschutz und verwandten Themen in Chemnitz beschäftigen, statt. Geplant sind eine Ausstellung, ein Musikprogramm, Betätigungsmöglichkeiten für Groß und Klein. Zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 14. September, wird dann von 10 bis 14 Uhr ein Programm mit Führungen und Musik angeboten. Außerdem öffnen am Sonntag unter anderen das Agricolagymnasium, der Garagen-Campus, die Stadthalle, die Villa Dost, die frühere Handschuhfabrik Otto Uhle, der Wirkbau, die Küchwaldbühne, das Kaßberg-Gefängnis, die Rottluff-Mühle, das Küchwaldklinikum sowie mehrere Kirchen und Friedhöfe zu Führungen. (mib) www.freiepresse.de/TdoD