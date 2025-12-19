Chemnitz: Von Fahrbahn abgekommen und mit parkenden Autos kollidiert

Vermutlich wegen gesundheitlicher Probleme prallte eine Autofahrerin am Donnerstag in parkenden Pkw und wurde verletzt.

Eine 62-jährige Frau ist am Donnerstagnachmittag auf der Hilbersdorfer Straße mit ihrem Renault von der Fahrbahn abgekommen und mit zwei parkenden Autos zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei könnten gesundheitliche Probleme der Auslöser für den Zusammenprall gewesen sein. Die beschädigten Fahrzeuge waren ein Renault und ein Seat. Bei...