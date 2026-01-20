Chemnitz vor 100 Jahren: Architektur im Umbruch - Ankunft der Moderne

Chemnitz
1926 erlebte die pulsierende Stadt eine Wende im Baugeschehen. Ein neues Gebäude im Sinne des rationalistischen Neuen Bauens markierte die Abkehr von tradierten Architekturauffassungen.
Das Bauen nach dem Ersten Weltkrieg konzentrierte sich auf wenige Jahre. In ernsthaftem Umfang konnte erst ab 1924 mit dem Ende der Hochinflation gebaut werden. Ende 1929 war dann mit Ausbruch der Weltwirtschaftskrise schon wieder Schluss. In Chemnitz entstand in diesen sechs Jahren viel Bemerkenswertes in gestalterischer Vielfalt. Drei Bauwerke,...
