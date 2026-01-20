MENÜ
  • Chemnitz
  Chemnitz vor 100 Jahren: Architektur im Umbruch - Ankunft der Moderne

Die Deutsche Bank am Falkeplatz ist noch im traditionellen Neoklassizismus gehalten.
Die Deutsche Bank am Falkeplatz ist noch im traditionellen Neoklassizismus gehalten. Bild: Archiv Kassner
Das Cammann-Hochhaus ist ein Musterbeispiel der kurzlebigen Art déco.
Das Cammann-Hochhaus ist ein Musterbeispiel der kurzlebigen Art déco. Bild: Archiv Kassner
Mit dem Kontorhaus Emden Söhne begann in Chemnitz des Neue Bauen.
Mit dem Kontorhaus Emden Söhne begann in Chemnitz des Neue Bauen. Bild: Archiv Kassner
Chemnitz vor 100 Jahren: Architektur im Umbruch - Ankunft der Moderne
Von Jens Kassner
1926 erlebte die pulsierende Stadt eine Wende im Baugeschehen. Ein neues Gebäude im Sinne des rationalistischen Neuen Bauens markierte die Abkehr von tradierten Architekturauffassungen.

Das Bauen nach dem Ersten Weltkrieg konzentrierte sich auf wenige Jahre. In ernsthaftem Umfang konnte erst ab 1924 mit dem Ende der Hochinflation gebaut werden. Ende 1929 war dann mit Ausbruch der Weltwirtschaftskrise schon wieder Schluss. In Chemnitz entstand in diesen sechs Jahren viel Bemerkenswertes in gestalterischer Vielfalt. Drei Bauwerke,...
