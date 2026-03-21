Chemnitz wählt kommendes Jahr neuen OB: Die Kandidatensuche beginnt

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Im kommenden Jahr wählen die Chemnitzer ein neues Stadtoberhaupt. Die Diskussionen darüber, wer für welche Partei antritt, haben begonnen.
Im kommenden Jahr wählen die Chemnitzer ein neues Stadtoberhaupt. Die Diskussionen darüber, wer für welche Partei antritt, haben begonnen. Symbolfoto: Helena Dolderer/dpa/Archiv
2020 fand die Wahl noch unter Corona-Bedingungen statt. Der frisch gewählte Sven Schulze nahm von seiner Vorgängerin Barbara Ludwig einen Blumenstrauß entgegen. Schulze deutete kürzlich an, erneut kandidieren zu wollen.
2020 fand die Wahl noch unter Corona-Bedingungen statt. Der frisch gewählte Sven Schulze nahm von seiner Vorgängerin Barbara Ludwig einen Blumenstrauß entgegen. Schulze deutete kürzlich an, erneut kandidieren zu wollen. Foto: Hendrik Schmidt/dpa/Archiv
Sechs OB-Kandidaten beim „Freie Presse“-Forum 2020: Lars Faßmann, Ulrich Oehme (AfD), Almut Patt (CDU), Susanne Schaper (Linke), Sven Schulze (SPD) und Volkmar Zschocke (Grüne/von links).
Sechs OB-Kandidaten beim „Freie Presse“-Forum 2020: Lars Faßmann, Ulrich Oehme (AfD), Almut Patt (CDU), Susanne Schaper (Linke), Sven Schulze (SPD) und Volkmar Zschocke (Grüne/von links). Foto: Uwe Mann/Archiv
Im kommenden Jahr wählen die Chemnitzer ein neues Stadtoberhaupt. Die Diskussionen darüber, wer für welche Partei antritt, haben begonnen.
Im kommenden Jahr wählen die Chemnitzer ein neues Stadtoberhaupt. Die Diskussionen darüber, wer für welche Partei antritt, haben begonnen. Symbolfoto: Helena Dolderer/dpa/Archiv
2020 fand die Wahl noch unter Corona-Bedingungen statt. Der frisch gewählte Sven Schulze nahm von seiner Vorgängerin Barbara Ludwig einen Blumenstrauß entgegen. Schulze deutete kürzlich an, erneut kandidieren zu wollen.
2020 fand die Wahl noch unter Corona-Bedingungen statt. Der frisch gewählte Sven Schulze nahm von seiner Vorgängerin Barbara Ludwig einen Blumenstrauß entgegen. Schulze deutete kürzlich an, erneut kandidieren zu wollen. Foto: Hendrik Schmidt/dpa/Archiv
Sechs OB-Kandidaten beim „Freie Presse“-Forum 2020: Lars Faßmann, Ulrich Oehme (AfD), Almut Patt (CDU), Susanne Schaper (Linke), Sven Schulze (SPD) und Volkmar Zschocke (Grüne/von links).
Sechs OB-Kandidaten beim „Freie Presse“-Forum 2020: Lars Faßmann, Ulrich Oehme (AfD), Almut Patt (CDU), Susanne Schaper (Linke), Sven Schulze (SPD) und Volkmar Zschocke (Grüne/von links). Foto: Uwe Mann/Archiv
Chemnitz
Chemnitz wählt kommendes Jahr neuen OB: Die Kandidatensuche beginnt
Redakteur
Von Benjamin Lummer
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Eigener Kandidat bzw. eigene Kandidatin oder doch lieber ein gemeinsamer Vorschlag mit anderen Parteien? Die Diskussionen darüber haben in der Chemnitzer Politik begonnen. Eine Partei hat sich bereits festgelegt.

Man konnte es als ein verhaltenes Ja interpretieren. In einem Podcast antwortete Oberbürgermeister Sven Schulze kürzlich auf die Frage, ob er bei der nächsten OB-Wahl erneut kandidieren werde: „Wer mich kennt, der weiß, dass ich vor der Verantwortung nicht wegrenne. Ich denke, wir haben vieles geschafft und es gibt wenig Gründe, das nicht...
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