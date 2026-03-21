Chemnitz wählt kommendes Jahr neuen OB: Die Kandidatensuche beginnt

Chemnitz
Eigener Kandidat bzw. eigene Kandidatin oder doch lieber ein gemeinsamer Vorschlag mit anderen Parteien? Die Diskussionen darüber haben in der Chemnitzer Politik begonnen. Eine Partei hat sich bereits festgelegt.
Man konnte es als ein verhaltenes Ja interpretieren. In einem Podcast antwortete Oberbürgermeister Sven Schulze kürzlich auf die Frage, ob er bei der nächsten OB-Wahl erneut kandidieren werde: „Wer mich kennt, der weiß, dass ich vor der Verantwortung nicht wegrenne. Ich denke, wir haben vieles geschafft und es gibt wenig Gründe, das nicht...
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