Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitz: Warum nicht jedes Penisfoto ein strafbares „Dickpic“ ist

Ungefragt Bilder vom eigenen Geschlechtsteil zu verschicken ist strafbar. In Chemnitz gab es nun aber einen besonderen Fall.
Ungefragt Bilder vom eigenen Geschlechtsteil zu verschicken ist strafbar. In Chemnitz gab es nun aber einen besonderen Fall. Bild: Symbolfoto: IMAGO/Dreamstime
Ungefragt Bilder vom eigenen Geschlechtsteil zu verschicken ist strafbar. In Chemnitz gab es nun aber einen besonderen Fall.
Ungefragt Bilder vom eigenen Geschlechtsteil zu verschicken ist strafbar. In Chemnitz gab es nun aber einen besonderen Fall. Bild: Symbolfoto: IMAGO/Dreamstime
Chemnitz
Chemnitz: Warum nicht jedes Penisfoto ein strafbares „Dickpic“ ist
Redakteur
Von Erik Anke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Mann stand in Chemnitz für das Verbreiten pornografischer Inhalte vor Gericht, hatte aber eine gute Erklärung parat. Es folgte ein Präzedenzfall der besonderen Art.

Für die Staatsanwaltschaft erschien der Fall wie ein klassisches "Dickpic". So bezeichnet man Fotos, die Männer von ihrem erigierten Penis machen und verschicken, oft ohne die Zustimmung des Empfängers oder der Empfängerin. Auch die Leipziger Staatsanwaltschaft hatte nicht um ein solches Penisfoto gebeten, als sie im vergangenen Jahr einen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23:17 Uhr
2 min.
Haalands 100. Tor: Man City mit Zittersieg nach 5:1-Führung
Erling Haaland leitete mit seinem Jubiläumstor den Auswärtssieg von Manchester City beim FC Fulham ein.
Superstar Erling Haaland sorgt in einem Torspektakel einmal mehr für einen Rekord in der Premier League. Ein ehemaliger Bundesliga-Profi rettet Manchester City am Ende drei Punkte.
16.10.2025
4 min.
„Harte kinderpornografische Inhalte“ verbreitet: 45-Jähriger muss aber nicht ins Gefängnis
Fotos mit kinderpornografischem Inhalten hat ein Mittelsachse versendet. Ermittler haben die Aufnahmen auf seinem Mobiltelefon und anderen elektronischen Geräten gefunden.
Obwohl der Täter einschlägig vorbestraft ist, erhält er nach dem Urteil am Amtsgericht Döbeln erneut die Chance zur Bewährung. Eine Frage konnte durch ein psychiatrisches Gutachten nicht geklärt werden.
Jan Leißner
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
01.12.2025
4 min.
Sexuelle Belästigung in Chemnitzer Krankenhaus: „Frauen sind kein Freiwild“
Am DRK-Krankenhaus in Rabenstein wurde im Februar eine Auszubildende von einem Patienten belästigt.
Ein Patient hatte sich einer Auszubildenden im DRK-Krankenhaus genähert und sie immer wieder geküsst. Nun wurde am Amtsgericht Chemnitz ein Urteil gesprochen – und die aufgeheizte politische Lage diskutiert.
Erik Anke
23:36 Uhr
5 min.
Putin sprach mit US-Vertretern lange über Ukraine-Krieg
Fünf Stunden dauerte das Gespräch von Kremlchef Putin mit den US-Abgesandten.
Was hat ein langes Gespräch in Moskau über ein Ende des Ukraine-Kriegs gebracht? Von den Ergebnissen soll erst einmal US-Präsident Trump erfahren.
Friedemann Kohler, Ulf Mauder und Andreas Stein, dpa
15:30 Uhr
1 min.
Coca-Cola-Truck: Mit soviel Vorsprung hängt Freiberg die West-Städte ab
Update
Ein Coca-Cola-Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Eine von zehn Bewerber-Städten liegt im Osten und die hat gewonnen: Der Coca-Cola-Truck kommt nach Freiberg.
Cornelia Schönberg
Mehr Artikel