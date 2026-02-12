MENÜ
Infos für Haus- und Grundbesitzer in und um Chemnitz gibt es am Valentinstag am Markt 19.
Infos für Haus- und Grundbesitzer in und um Chemnitz gibt es am Valentinstag am Markt 19. Bild: dpa
Chemnitz
Chemnitz: Was man „Rund um die Immobilie“ wissen muss
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
Am Samstag gibt es in Chemnitz Tipps für alle Haus- und Grundbesitzer. Worum es geht und wo der Tag der offenen Tür stattfindet.

Blicken Sie beim Gebäudeenergiegesetz noch durch? Sind Sie auf dem neuesten Stand der Technik bei der Heizkostenberechnung oder brauchen Sie Infos zum Miet-, Bau- und Nachbarschaftsrecht? Der Haus- und Grundbesitzerverein Chemnitz und Umgebung lädt am Samstag, 14. Februar zum Tag der offenen Tür in seine Räume am Markt 19 in Chemnitz. Von 10...
