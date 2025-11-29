Chemnitz: Weihnachtslieder zusammen mit anderen öffentlich singen

Auf dem Theaterplatz können Sangesfreudige zusammen mit den Chören der Theater Chemnitz vor dem Opernhaus musizieren.
Am 29. November wird in Chemnitz auf den Theaterplatz vor das Opernhaus (Foto) eingeladen. Angeboten wird dem Publikum an diesem Tag, sich ab 17 Uhr in die Menge derer einzureihen, die Freude an Gesang haben und dieser Leidenschaft gern gemeinsam und in der Öffentlichkeit nachgehen wollen. Intoniert werden bekannte und beliebte Weihnachtslieder. Unterstützung beim Singen kommt in diesem Fall von den Blechbläsern der Robert-Schumann-Philharmonie. Die musikalische Gesamtleitung hat Stefan Bilz, die Moderation übernimmt Generalintendant Christoph Dittrich. Das Weihnachtssingen auf dem Theaterplatz war in den vergangenen Jahren stets ein Erfolg. Der Eintritt ist frei. Liedtexte zur Veranstaltung gibt es im Internet. (reu)