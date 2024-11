Chemnitz: Wenn Frauen Schutz suchen und selbst ein Frauenhaus das Schlimmste nicht verhindern kann

Zum Internationaler Tag zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen sind in Chemnitz zwei Bänke aufgestellt worden. Hinter ihnen stecken zwei tragische Geschichten. Sie sind ein Symbol und sollen ein Safe Place sein. Wie wichtig das ist, zeigen Zahlen des Chemnitzer Frauenhauses.

Den meisten Spaziergängern dürften die zwei Bänke nicht sofort ins Auge springen. Einfach zwei Sitzgelegenheiten in der Nähe der Chemnitz gegenüber der Janssenfabrik. Aber etwas ist anders. Da ist zum einen die Farbe: Sie sind lila. Lila hat in der Frauenbewegung eine lange Tradition, steht für die Emanzipation. Der Tag, an dem sie...