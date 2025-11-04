Chemnitz: Wie denkt der Umweltminister über Nachhaltigkeit?

Chemnitz
Der sächsische Staatsminister Georg-Ludwig von Breitenbuch kommt in die Stadt. Er ist Landwirt und sagt: „Gegen den Menschen geht es nicht“.
Georg-Ludwig von Breitenbuch (CDU) ist selbst Landwirt. Seit 15 Jahre gehört der in Göttingen geborene Politiker dem Sächsischen Landtag an. Am Donnerstag wird er in Chemnitz auf Einladung der Carlowitz-Gesellschaft über das Thema Nachhaltigkeit sprechen. „Gegen den Menschen geht es nicht!“ heißt es dabei in der Ankündigung....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.