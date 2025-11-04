Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Chemnitz
  • Chemnitz: Wie denkt der Umweltminister über Nachhaltigkeit?

Georg-Ludwig von Breitenbuch (CDU) ist der Umweltminister von Sachsen.
Georg-Ludwig von Breitenbuch (CDU) ist der Umweltminister von Sachsen. Bild: Robert Michael/dpa/Archiv
Chemnitz
Chemnitz: Wie denkt der Umweltminister über Nachhaltigkeit?
Von Denise Märkisch
Der sächsische Staatsminister Georg-Ludwig von Breitenbuch kommt in die Stadt. Er ist Landwirt und sagt: „Gegen den Menschen geht es nicht“.

Georg-Ludwig von Breitenbuch (CDU) ist selbst Landwirt. Seit 15 Jahre gehört der in Göttingen geborene Politiker dem Sächsischen Landtag an. Am Donnerstag wird er in Chemnitz auf Einladung der Carlowitz-Gesellschaft über das Thema Nachhaltigkeit sprechen. „Gegen den Menschen geht es nicht!“ heißt es dabei in der Ankündigung....
