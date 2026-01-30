MENÜ
  • Chemnitz: Wie zwei Männer versuchen, die Polizei auszutricksen

Bild: Soeren Stache/dpa
Zwei Männer wurden beobachtet, wie sie versuchten, die Plätze im Auto zu wechseln. Bild: Soeren Stache/dpa
Chemnitz: Wie zwei Männer versuchen, die Polizei auszutricksen
Von Luisa Ederle
In Chemnitz beobachteten Polizeibeamte das merkwürdige Verhalten zweier Männer im Auto – der Abend endete für beide mit mehreren Anzeigen.

Am Donnerstagabend fiel Polizisten in der Chemnitzer Brückenstraße ein VW-Fahrer ohne Gurt auf. Als dieser den Streifenwagen bemerkte, tauschte er an einer roten Ampel zügig den Platz mit seinem Beifahrer. Das Fahrzeug wurde kurz darauf in der Bahnhofstraße gestoppt. Es stellte sich heraus, dass der ursprüngliche Fahrer, ein 26-Jähriger,...
