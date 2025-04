Chemnitz: Wieder brennt es in Abrisshaus in Grüna – Polizei vermutet Zusammenhänge

Innerhalb weniger Tage muss die Feuerwehr mehrmals in die gleiche Gegend ausrücken. In vorhergehenden Fällen wird Brandstiftung vermutet.

Chemnitz.

Unbekannte haben sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Zutritt in ein Abrisshaus an der Straße Am Bahnsteig im Stadtteil Grüna verschafft. Wie die Polizei weiter informiert, entzündeten der oder die Eindringlinge Müll, der sich in der ersten Etage des Hauses befand. Die Feuerwehr konnte den Brand frühzeitig löschen, sodass die Flammen nicht auf das Gebäude übergreifen konnten. Dennoch wurde laut Polizei die komplette Etage in Mitleidenschaft gezogen. Angaben zum Sachschaden liegen noch nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und prüft Zusammenhänge zu zurückliegenden Bränden, die sich im Zeitraum zwischen dem 27. Februar und zu Beginn des Monats März in Grüna ereigneten. (reu)