MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitz wird schon wieder teuer: Neues Jahr – höhere Gebühren

Seit Monaten steigen in Chemnitz die Ausgaben für die Einwohner.
Seit Monaten steigen in Chemnitz die Ausgaben für die Einwohner. Bild: Schmidt/dpa/A., Murat/dpa/A., Söll/A.
Seit Monaten steigen in Chemnitz die Ausgaben für die Einwohner.
Seit Monaten steigen in Chemnitz die Ausgaben für die Einwohner. Bild: Schmidt/dpa/A., Murat/dpa/A., Söll/A.
Chemnitz
Chemnitz wird schon wieder teuer: Neues Jahr – höhere Gebühren
Redakteur
Von Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kitas, Parkausweis, Garagen: Erst vor wenigen Monaten sind für viele Chemnitzerinnen und Chemnitzer die Kosten gestiegen. Nun folgten die nächsten Anhebungen. Weitere sind bereits angekündigt.

Straßenreinigung: Um kaum eine Gebühr wurde in Chemnitz zuletzt so heftig gestritten wie um die neuen Sätze für die Straßenreinigung. Ergebnis: Für die meisten Chemnitzer wird das Kehren der Straße vor ihrer Haustür ab Januar teurer. Einzige Ausnahme: Viele Anlieger von Straßen in den eingemeindeten Orten am Stadtrand und in einigen eher...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.11.2025
2 min.
Neue Gebühren für Chemnitzer Straßenreinigung: Haus & Grund fordert Korrekturen
Die Gebühren für die Straßenreinigung in Chemnitz sorgen weiterhin für Streit.
Die Bevorteilung von Immobilienbesitzern am Stadtrand stößt der Eigentümerschutz-Vereinigung sauer auf. Sie mahnt eine gerechtere Aufteilung der Kosten an.
Michael Müller
30.12.2025
2 min.
Das sind die beliebtesten Babynamen in Sachsen 2025
Welche Babynamen hierzulande 2025 besonders beliebt waren, steht nun fest. (Archiv)
Wie soll das Kind heißen? Werdende Eltern haben da durchaus die Qual der Wahl. Für diese Namen haben sich die Eltern im Freistaat dieses Jahr besonders häufig entschieden.
Patrick Hyslop
29.12.2025
4 min.
Von wem Chemnitz 2025 Abschied nehmen musste
Drei der Persönlichkeiten, von denen Chemnitz 2025 Abschied nahm: Ex-Schauspieldirektor Hartwig Albiro, Katrin Siegel vom Chemnitzer Jugendforum, Zeitzeuge Chris Bürger.
Sie wirkten auf großer Bühne oder im Stillen, widmeten ihr Leben Kunst und Kultur, dem Sport, der Politik oder der Wissenschaft. Und sie werden vielen Chemnitzerinnen und Chemnitzern in Erinnerung bleiben.
Michael Müller
10:41 Uhr
1 min.
Unfall im Erzgebirge: 19-Jähriger fährt mit Opel gegen Baum
Ein Opel-Fahrer verlor im Erzgebirge die Kontrolle über sein Auto.
Ein 19-jähriger Autofahrer kam in Langenberg von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer und drei Mitfahrer wurden leicht verletzt.
Niko Mutschmann
30.12.2025
4 min.
„Das kann nur ein Schildbürgerstreich sein“: Jürgen Schmidt und seine Breitband-Odyssee in Rochlitz
Langsames Internet trotz Glasfaserkabel vor der Haustür: Jürgen Schmidt wartet seit vier Jahren auf einen Breitbandanschluss für sein Mehrfamilienhaus in Rochlitz.
Jürgen Schmidt hat den Überblick verloren: Seit vier Jahren kämpft er um Glasfaser für sein Haus in Rochlitz. Verschiedene Unternehmen sind beteiligt, doch der Anschluss bleibt in weiter Ferne.
Julia Czaja
10:31 Uhr
3 min.
Einkaufen zu Silvester: Wie lange haben Rewe, Aldi, Lidl und Co. in Sachsen geöffnet?
Wer am 31. Dezember in Sachsen einkaufen möchte, sollte teilweise die Öffnungszeiten nochmals im Netz checken. (Archiv)
Ihnen fehlen für die Silvesterparty noch ein paar Kleinigkeiten und Sie müssen darum am Mittwoch nochmal in den Supermarkt? Dann müssen Sie das über die Öffnungszeiten wissen.
Patrick Hyslop
Mehr Artikel