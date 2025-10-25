Chemnitz zeigt Flagge: Künftig ständig Fahnen vorm Rathaus

Vertreter der Mitte-Rechts-Parteien im Stadtrat haben eine Änderung der in der Stadt geltenden Regeln für Beflaggungen durchgesetzt. Sie betreffen auch Schulen. Und was ist künftig mit der Regenbogenfahne?

Vor dem Chemnitzer Rathaus werden Fahnen künftig nicht mehr nur zu besonderen Anlässen wehen, sondern über das gesamte Jahr hinweg. Eine entsprechende Änderung der bislang geltenden Regeln hat der Verwaltungs- und Finanzausschuss der Stadt beschlossen, mit den Stimmen von CDU/FDP, AfD und der rechtsextremen Vereinigung Pro Chemnitz/Freie...