Chemnitz: Zeuge beobachtet Buntmetalldiebe am Theaterplatz

Chemnitz
Als die Polizei eintraf, waren die Täter schon weg. Aber nicht lange.
Die Polizei hat in der Nacht zum Mittwoch zwei mutmaßliche Buntmetalldiebe erwischt. Ein aufmerksamer Zeuge hatte die Beamten alarmiert, weil er gegen 3 Uhr an der Kirche am Theaterplatz Geräusche gehört hatte. Als die Polizisten eintrafen, fanden sie 50 Kilogramm Kupferrohre, die zum Abtransport bereitgelegt worden waren. Der Wert: 500 Euro....
