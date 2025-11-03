Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Chemnitz
  • Chemnitzer AfD-Stadtrat darf wegen Russland-Kontakten nicht mehr im Bundestag arbeiten

Ulrich Oehme (AfD) bekommt vorerst keinen Hausausweis für den Bundestag. Das bestätigte ein Gericht nun im Eilverfahren.
Ulrich Oehme (AfD) bekommt vorerst keinen Hausausweis für den Bundestag. Das bestätigte ein Gericht nun im Eilverfahren.
Chemnitz
Chemnitzer AfD-Stadtrat darf wegen Russland-Kontakten nicht mehr im Bundestag arbeiten
Von Erik Anke
Ulrich Oehme war von 2017 bis 2021 selbst Abgeordneter im Bundestag. Nun wird ihm dort ein Hausausweis als Mitarbeiter verweigert. Der Grund sind Kontakte nach Russland. Auch der Militärgeheimdienst GRU spielt dabei eine Rolle.

Der ehemalige Chemnitzer Bundestagsabgeordnete Ulrich Oehme (AfD) darf seine frühere Wirkungsstätte nicht mehr betreten. Seit seinem Ausscheiden war er dort weiterhin als Mitarbeiter tätig. Dafür hatte er noch in der vergangenen Wahlperiode einen Hausausweis und Zugang zum IT-System des Bundestages. Dem ist nun nicht mehr so. Schon im...
