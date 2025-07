Chemnitzer Anime-Convention „ShiroCo“ bricht Besucherrekord schon am Samstag

Die dritte Auflage der Convention war am Samstag noch besser besucht als erwartet. Gegen Mittag musste ein vorübergehender Einlassstopp verhängt werden. Die Schlange der Fans reichte durch den ganzen Stadthallenpark.

Die Veranstalter hatten mit einem großen Andrang gerechnet, aber nicht mit einem derart großen. Nur wenige Stunden nach dem Start der Anime-Convention „ShiroCo“ in der Chemnitzer Stadthalle am Samstag musste bereits ein Einlassstopp verhängt werden. Die dritte Auflage der Convention wurde allein am Samstag von rund 5500 Menschen besucht....