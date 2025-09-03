Chemnitzer Anlagen-Entwickler baut Chemiebetrieb in Portugal

Chemnitz
In der Anlage bei Porto werden Grundlagenstoffe für die Industrie hergestellt.
Der portugiesische Chemikalienhersteller Bondalti Chemicals hat eine neue Chlor-Alkali-Produktionsanlage in Estarreja in Betrieb genommen. Die Anlage wurde vom Chemnitzer Unternehmen CAC Engineering entwickelt und soll dazu beitragen, den Energieverbrauch zu senken und den Materialeinsatz in der Chlor-Alkali-Industrie zu optimieren.
