Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitzer Anlagen-Entwickler baut Chemiebetrieb in Portugal

Mitarbeiter von CAC Engineering (rechts), Asahi Kasei und Bondalti Chemicals im neuen Chemie-Werk.
Mitarbeiter von CAC Engineering (rechts), Asahi Kasei und Bondalti Chemicals im neuen Chemie-Werk. Bild: CAC
Mitarbeiter von CAC Engineering (rechts), Asahi Kasei und Bondalti Chemicals im neuen Chemie-Werk.
Mitarbeiter von CAC Engineering (rechts), Asahi Kasei und Bondalti Chemicals im neuen Chemie-Werk. Bild: CAC
Chemnitz
Chemnitzer Anlagen-Entwickler baut Chemiebetrieb in Portugal
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Anlage bei Porto werden Grundlagenstoffe für die Industrie hergestellt.

Der portugiesische Chemikalienhersteller Bondalti Chemicals hat eine neue Chlor-Alkali-Produktionsanlage in Estarreja in Betrieb genommen. Die Anlage wurde vom Chemnitzer Unternehmen CAC Engineering entwickelt und soll dazu beitragen, den Energieverbrauch zu senken und den Materialeinsatz in der Chlor-Alkali-Industrie zu optimieren.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:05 Uhr
4 min.
Alle Konzerte abgesagt: DDR-Schlagerikone Veronika Fischer wendet sich mit traurigen Worten an ihre Fans
So sang sie sich in die Herzen vieler Fans: Die (ost-)deutsche Sängerin Veronika Fischer im Studio des DDR-Rundfunks in Ost-Berlin, aufgenommen im Jahr 1974.
Ihre Fans sind in Sorge: DDR-Schlagerlegende Veronika Fischer hat alle Auftritte abgesagt. Ist es ein Abschied für immer?
Jürgen Becker
15.05.2025
4 min.
Klimafreundlicheres Fliegen: Chemnitzer Firma entwickelt Anlage für synthetisches Kerosin
Airlines müssen in Zukunft verstärkt klimafreundlichere Kraftstoffe einsetzen. Der Fokus liegt dabei auf synthetischem Kraftstoff.
Flugzeug-Treibstoff wird aus Erdöl hergestellt. Beim Verbrennen entstehen klimaschädliche Abgase. Jetzt haben die Firma CAC und die Bergakademie in Freiberg eine Forschungsanlage zur Herstellung einer klimafreundlicheren Alternative in Betrieb genommen. Bis 2030 soll die industrielle Großproduktion laufen.
Christian Mathea
01.09.2025
2 min.
Rätsel um verschwundene Klage: Wie kann es sein, dass man vor Gericht muss und davon nichts erfährt?
In der Stadtverwaltung wisse man nichts von einer Klage des Freistaats, heißt es aus dem Plauener Rathaus.
Der Freistaat Sachsen hat Ende Juni beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht Klage gegen die Stadt Plauen eingereicht. Doch dort will man davon nichts wissen. Bei der Justiz ist man ratlos.
Swen Uhlig
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
09:06 Uhr
2 min.
Waldbrand zerstört Gebäude nahe ehemaliger Goldgräber-Stadt
Ein Blitz soll den Brand ausgelöst haben.
Auslöser soll ein Blitz gewesen sein: Östlich von San Francisco breitet sich ein Feuer aus.
13.08.2025
2 min.
Chemnitzer Firma geht bei Oldtimer-Rallye mit Hybrid-Bulli an den Start
Der VW Bulli T1 startet bei der 22. Sachsen Classic vom 14. bis 16. August.
Klimafreundliche Premiere auf der Sachsen Classic, die auch nach Chemnitz kommt: Ein T1-Bus von VW wird als erster Oldtimer der Welt mit Strom und synthetischem Benzin starten.
Christian Mathea
Mehr Artikel