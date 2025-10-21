Chemnitzer August-Horch-Preisträger über Krise der Automobilindustrie: „Ich bin überzeugt, dass wir es schaffen werden.“

Zuerst war er Entwicklungsleiter bei Sachsenring, dann ließ er die Merkelfabrik in Chemnitz restaurieren, heute produziert er Medizintechnik: Jens Trepte ist für sein Werk ausgezeichnet worden.

Zweimal in seinem Berufsleben musste sich Jens Trepte ein Wörterbuch anschaffen. Weil er etwas Neues anfing und Fachbegriffe nachschlagen musste. Immer wieder neu anfangen, das könnte als Überschrift stehen über seinem unternehmerischen Werk, für das er am Dienstagabend beim Automotive Forum Zwickau den August-Horch-Ehrenpreis bekommt. Zweimal in seinem Berufsleben musste sich Jens Trepte ein Wörterbuch anschaffen. Weil er etwas Neues anfing und Fachbegriffe nachschlagen musste. Immer wieder neu anfangen, das könnte als Überschrift stehen über seinem unternehmerischen Werk, für das er am Dienstagabend beim Automotive Forum Zwickau den August-Horch-Ehrenpreis bekommt.