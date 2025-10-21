Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitzer August-Horch-Preisträger über Krise der Automobilindustrie: „Ich bin überzeugt, dass wir es schaffen werden.“

Jens Trepte, Gründer des Unternehmens IMK, hat 2,6 Millionen Euro in das Technikum im Stadtteil Altenhain investiert. Davor rettete er die angrenzende ehemalige Spinnerei vor dem Verfall.
Jens Trepte, Gründer des Unternehmens IMK, hat 2,6 Millionen Euro in das Technikum im Stadtteil Altenhain investiert. Davor rettete er die angrenzende ehemalige Spinnerei vor dem Verfall. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Jens Trepte, Gründer des Unternehmens IMK, hat 2,6 Millionen Euro in das Technikum im Stadtteil Altenhain investiert. Davor rettete er die angrenzende ehemalige Spinnerei vor dem Verfall.
Jens Trepte, Gründer des Unternehmens IMK, hat 2,6 Millionen Euro in das Technikum im Stadtteil Altenhain investiert. Davor rettete er die angrenzende ehemalige Spinnerei vor dem Verfall. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz
Chemnitzer August-Horch-Preisträger über Krise der Automobilindustrie: „Ich bin überzeugt, dass wir es schaffen werden.“
Redakteur
Von Eva-Maria Hommel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zuerst war er Entwicklungsleiter bei Sachsenring, dann ließ er die Merkelfabrik in Chemnitz restaurieren, heute produziert er Medizintechnik: Jens Trepte ist für sein Werk ausgezeichnet worden.

Zweimal in seinem Berufsleben musste sich Jens Trepte ein Wörterbuch anschaffen. Weil er etwas Neues anfing und Fachbegriffe nachschlagen musste. Immer wieder neu anfangen, das könnte als Überschrift stehen über seinem unternehmerischen Werk, für das er am Dienstagabend beim Automotive Forum Zwickau den August-Horch-Ehrenpreis bekommt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
12:05 Uhr
5 min.
Kein Job für Konfessionslose? Karlsruhe kippt Kirchen-Urteil
Karlsruhe hat ein Urteil aus Erfurt unter die Lupe genommen. (Archivbild)
Darf ein kirchlicher Verein Religion zur Einstellungsbedingung machen? Die Frage ging von Berlin über Erfurt und Luxemburg schließlich nach Karlsruhe. Dort wird die kirchliche Selbstbestimmung betont.
Jacqueline Melcher, dpa
11:30 Uhr
4 min.
E-Fuels für BMW und mehr: Wie eine Chemnitzer Firma gegen die Krise in der Chemiebranche kämpft
Neue BMW wie dieser sollen ab 2028 mit synthetischem Benzin ausgeliefert werden.
Es kriselt, das bekommt auch der Chemieanlagen-Planer CAC Engineering zu spüren. Ein Großauftrag ist kürzlich weggebrochen. Gleichzeitig konnten die Chemnitzer allerdings mehrere Zukunftsprojekte verbuchen.
Christian Mathea
12:03 Uhr
2 min.
Dresden verschiebt Linksextremismus-Prozess erneut
Der Prozess gegen mutmaßliche Linksextremisten in Dresden verzögert sich weiter. (Symbolbild)
Sie sollen mehrere Menschen angegriffen und verletzt haben. Warum der Prozess gegen Johann G. und andere Unterstützer wieder verschoben wird.
11.08.2025
3 min.
Tech-Giganten in Chemnitz: Diese beiden Männer holen Nvidia und Alibaba nach Sachsen
Die Macher der Hightech-Konferenz: Dr. Lars Fritzsche (l.) und Dr. Jens Trepte von der Firma IMK in der Eventhalle Kraftverkehr in Chemnitz.
Humanoide Roboter, digitale Fabrikplanung und KI: Die Chemnitzer IT-Firma IMK bringt mit einer hochkarätig besetzten Konferenz Wirtschaftsvertreter der Region und Global Player zusammen.
Oliver Hach
Mehr Artikel