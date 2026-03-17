Chemnitzer Automesse: Neuauflage mit Rahmenprogramm am Wochenende

Am 21. und 22. März geht es in der Messehalle 1 um moderne Fahrzeuge, aber auch um Automobilgeschichte. Kinder können ihr Geschick auf dem Fahrrad beweisen.

Chemnitz. Mit aktuellen Modellen präsentieren sich am 21. und 22. März in der Chemnitzer Messehalle 1 Autohäuser aus der Region. Organisator ist erneut der Chemnitzer Michael Tropschug (im Bild rechts, mit Thomas Pfeiffer vom Autohaus Gehring & Pfeiffer), der die Leistungsschau 2025 wiederbelebt hatte. Zum Programm gehören unter anderem Ausstellungen: So rückt der Verein „Trabi & Friends“ ein Stück Automobilgeschichte ins Blickfeld. Und an liebevoll gepflegten Autoklassikern können Besucher ein Erinnerungsfoto machen lassen. Auch für ganz junge Besucher hält die Messe Angebote bereit: Sie bietet Kinderbetreuung an, bei der Mädchen und Jungen knobeln, toben oder sich kreativ beschäftigen können. Auch einen Fahrradführerschein können sie mit nach Hause nehmen, wenn sie mit dem Fahrrad unter Aufsicht der Verkehrswacht einen Parcours absolvieren. Preise rund um Auto gibt es bei einem Gewinnspiel (gp) Foto: Toni Söll

Geöffnet ist „Chemnitz macht AUTOmobil“ in der Messe am 21. und 22. März jeweils von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt 8 Euro, für Kinder bis 12 Jahre ist er frei.