Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitzer Bäckerei Voigt erweitert Filialnetz und plant Mitmach-Backstube

Geschäftsführer Frank Müller und Verkäuferin Gabriele Kohl in der neuen Voigt-Filiale.
Geschäftsführer Frank Müller und Verkäuferin Gabriele Kohl in der neuen Voigt-Filiale. Bild: Andreas Seidel
Geschäftsführer Frank Müller und Verkäuferin Gabriele Kohl in der neuen Voigt-Filiale.
Geschäftsführer Frank Müller und Verkäuferin Gabriele Kohl in der neuen Voigt-Filiale. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Chemnitzer Bäckerei Voigt erweitert Filialnetz und plant Mitmach-Backstube
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit dem Bernsbachplatz hat der Traditionsbetrieb seinen 16. Laden eröffnet. Hinter den Kulissen wird dort sogar gebacken, demnächst auch Weihnachtsgebäck.

Die Voigt-Filiale am Bernsbachplatz 4 war schon einmal geöffnet, allerdings nur für vier Monate. Bäckermeister Werner Voigt hatte den Laden vor fünf Jahren gerade neu eingerichtet und mit dem Verkauf begonnen, als die Coronapandemie hereinbrach und er das Geschäft wieder schließen musste. Anschließend rutschte sein Betrieb in die Insolvenz.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
11.08.2025
2 min.
Chemnitzer Bäckerei erweitert Produktionsfläche
Eine Chemnitzer Bäckerei expandiert.
50 Emil-Reimann-Filialen beliefert die Union-Bäckerei von der Mauersbergerstraße aus. Für weiteres Wachstum wird jetzt in einen neuen Anbau investiert.
Christian Mathea
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
03.07.2025
4 min.
Was sich der beste Chemnitzer Bäckermeister in der Backstube alles einfallen lässt
Der frisch gebackene Bäckermeister Michael Schäfer holt frischen Mangokuchen aus dem Ofen.
Michael Schäfer hat seinen Meisterbrief gerade in der Tasche. Bei seinem Arbeitgeber, der Bäckerei Voigt, will er dennoch bleiben. Der Traditionsbetrieb feiert in diesem Jahr ein Jubiläum.
Christian Mathea
Mehr Artikel