Chemnitzer Bäckerei Voigt erweitert Filialnetz und plant Mitmach-Backstube

Mit dem Bernsbachplatz hat der Traditionsbetrieb seinen 16. Laden eröffnet. Hinter den Kulissen wird dort sogar gebacken, demnächst auch Weihnachtsgebäck.

Die Voigt-Filiale am Bernsbachplatz 4 war schon einmal geöffnet, allerdings nur für vier Monate. Bäckermeister Werner Voigt hatte den Laden vor fünf Jahren gerade neu eingerichtet und mit dem Verkauf begonnen, als die Coronapandemie hereinbrach und er das Geschäft wieder schließen musste. Anschließend rutschte sein Betrieb in die Insolvenz.