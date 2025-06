Chemnitzer Band Kraftklub spielen Gratis-Konzert in Köln und veröffentlichen neues Video

Jan Böhmermann, der erst kürzlich mit dem E-Roller von Köln nach Chemnitz gefahren war, stand ebenfalls auf der Bühne. Das Video zur neuen Single „Schief in jedem Chor“ ist jetzt erschienen.

Die Chemnitzer Band Kraftklub hat am Donnerstagabend in Köln ebenfalls ein Gratis-Konzert gegeben, zu dem hunderte Fans gekommen waren. Wie in Chemnitz auch wurde neben dem Studio Ehrenfeld mit einem Countdown auf einem riesigen Display für das Konzert beworben.