Chemnitzer „Cantorianer“ singen in der Oberfrohnaer Lutherkirche

Das Ensemble stellt am 15. November ein aktuelles Programm vor. Außerdem hält der Abend eine Uraufführung bereit.
Mit ihrem A-capella-Programm „Wie ein Flügelschlag“ stellt sich das Chemnitzer Gesangsensemble „Cantorianer“ im Rahmen der Oberfrohnaer Musikvesper am Samstag, 15. November, um 18 Uhr in der dortigen Lutherkirche vor. Vögel stehen traditionell für eine Freiheit, die der Mensch schwer erlangen kann. Freiheit wurde gewährt und erkämpft, verteidigt und verloren. All diese Aspekte werden musikalisch-geistlich ausgeleuchtet und mit der Frage nach dem Menschsein verknüpft.
Unter Leitung von Martin Sturm erklingen unter anderem Werke von Clément Janequin, Maurice Ravel und Jürgen Golle. Außerdem kommt mit „Ermunterung“ von Sebastian Rehnert ein Chorwerk zur Uraufführung, das den aktuellen Fragen nach „Kriegstauglichkeit“ die Frage nach der Friedenstauglichkeit gegenüberstellt. Im Anschluss an den musikalischen Abendgottesdienst gibt es bei einem Imbiss die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Der Eintritt ist frei, es wird um eine Kollekte zur Kostendeckung gebeten. (gp)