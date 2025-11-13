Chemnitzer „Cantorianer“ singen in der Oberfrohnaer Lutherkirche

Das Ensemble stellt am 15. November ein aktuelles Programm vor. Außerdem hält der Abend eine Uraufführung bereit.

Chemnitz. Mit ihrem A-capella-Programm „Wie ein Flügelschlag“ stellt sich das Chemnitzer Gesangsensemble „Cantorianer“ im Rahmen der Oberfrohnaer Musikvesper am Samstag, 15. November, um 18 Uhr in der dortigen Lutherkirche vor. Vögel stehen traditionell für eine Freiheit, die der Mensch schwer erlangen kann. Freiheit wurde gewährt und erkämpft, verteidigt und verloren. All diese Aspekte werden musikalisch-geistlich ausgeleuchtet und mit der Frage nach dem Menschsein verknüpft.