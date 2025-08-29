Chemnitzer Charakterköpfe und ein Hauch von Abschied in der Galerie

Chemnitz
Der Bildhauer Ulrich Eißner zeigt in der Galerie Weise Porträtplastiken von mehr, manchmal aber auch weniger Prominenten aus der Kulturhauptstadt. Auch der Galerist selbst ist zum Kopf geworden.
Abende wie dieser könnten – leider – in der Galerie Weise bald der Vergangenheit angehören. Denn an „Chemnitzer Köpfen“ herrschte kein Mangel bei der Eröffnung der gleichnamigen Ausstellung mit Porträtplastiken von Ulrich Eißner am Mittwochabend. Köpfe aus Ton, Gips, Terrakotta, seltener Metall, von 28 mehr, manchmal auch weniger...
