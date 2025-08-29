Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitzer Charakterköpfe und ein Hauch von Abschied in der Galerie

Die Malerin Lydia Thomas mit ihrem Porträt von Ulrich Eißner – einige der Porträtierten, wie Peter Seifert und Wolfgang Lötzsch, waren zur Eröffnung der Ausstellung anwesend.
Die Malerin Lydia Thomas mit ihrem Porträt von Ulrich Eißner – einige der Porträtierten, wie Peter Seifert und Wolfgang Lötzsch, waren zur Eröffnung der Ausstellung anwesend. Bild: Matthias Zwarg
Die Malerin Lydia Thomas mit ihrem Porträt von Ulrich Eißner – einige der Porträtierten, wie Peter Seifert und Wolfgang Lötzsch, waren zur Eröffnung der Ausstellung anwesend.
Die Malerin Lydia Thomas mit ihrem Porträt von Ulrich Eißner – einige der Porträtierten, wie Peter Seifert und Wolfgang Lötzsch, waren zur Eröffnung der Ausstellung anwesend. Bild: Matthias Zwarg
Chemnitz
Chemnitzer Charakterköpfe und ein Hauch von Abschied in der Galerie
Von Matthias Zwarg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Bildhauer Ulrich Eißner zeigt in der Galerie Weise Porträtplastiken von mehr, manchmal aber auch weniger Prominenten aus der Kulturhauptstadt. Auch der Galerist selbst ist zum Kopf geworden.

Abende wie dieser könnten – leider – in der Galerie Weise bald der Vergangenheit angehören. Denn an „Chemnitzer Köpfen“ herrschte kein Mangel bei der Eröffnung der gleichnamigen Ausstellung mit Porträtplastiken von Ulrich Eißner am Mittwochabend. Köpfe aus Ton, Gips, Terrakotta, seltener Metall, von 28 mehr, manchmal auch weniger...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.08.2025
6 min.
Nach 15 Jahren zurück in der Kulturhauptstadt: „Hallenkunst“ öffnet und zeigt mehr als Graffiti
Künstlerin und Co-Kuratorin Aileen Middel erläutert die Entwicklung von Graffiti an Zügen in der neuen „Hallenkunst“-Ausstellung in Chemnitz.
In der Markthalle in Chemnitz ist am Donnerstagabend eine neue Auflage der „Hallenkunst“-Ausstellung eröffnet worden. Sie zeigt die Entwicklung der Graffiti-Kultur in den USA und Europa, aber auch, welche Kunst einstige Sprayer heute machen.
Katharina Leuoth
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
14:20 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 31.08.2025
 3 Bilder
Eine grüngelbe Wolke steigt aus dem K-Block im Stadion.
25.08.2025
4 min.
Höhepunkt zur Kulturhauptstadt: Bodo Ramelow frischt in Chemnitz das Vermächtnis von Star-Autor Stefan Heym auf
Stefan Heym 2001 auf dem Chemnitzer Theaterplatz.
Die Kulturhauptstadt zieht im Herbst einen ihrer trefflichsten Pfeile aus dem Köcher: Vom 12. bis 14. September gibt es eine „Heym-Reise“ zum gewichtigsten Schriftsteller der Stadt.
Tim Hofmann
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
14:20 Uhr
1 min.
Halsbrücke: Insektenstich verursacht Unfall
Polizei und Rettungsdienst waren bei einem Unfall in Halsbrücke im Einsatz.
Ein Senior ist auf der B 173 schwer verunglückt. Ein Insektenstich führte zu seinem Sturz. Die Ereignisse werfen Fragen auf.
Babette Philipp
Mehr Artikel