MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitzer Congress-Hotel: Verhandlungen um Abfindungen für Mitarbeiter starten

In dieser Woche wird das Hotel offenbar an den Eigentümer übergeben. Die Mitarbeiter haben dann keinen Zutritt mehr.
In dieser Woche wird das Hotel offenbar an den Eigentümer übergeben. Die Mitarbeiter haben dann keinen Zutritt mehr. Bild: Denise Märkisch
In dieser Woche wird das Hotel offenbar an den Eigentümer übergeben. Die Mitarbeiter haben dann keinen Zutritt mehr.
In dieser Woche wird das Hotel offenbar an den Eigentümer übergeben. Die Mitarbeiter haben dann keinen Zutritt mehr. Bild: Denise Märkisch
Update
Chemnitz
Chemnitzer Congress-Hotel: Verhandlungen um Abfindungen für Mitarbeiter starten
Von Christian Mathea und Denise Märkisch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Team für den Neustart im höchsten Haus am Platz steht schon. Die Gewerkschaft hat nun Bewerbungsschreiben an 15 Unternehmen geschickt. Doch die Nerven liegen blank.

Chemnitz.

„Kult-Hotel mit Dream-Team sucht neuen Betreiber mit Herz und Vision“ – unter dieser Überschrift hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) im Namen der Beschäftigten des Congress Hotels Bewerbungsunterlagen an 15 Hotelketten verschickt.

Vorteil für einen möglichen Investor: Das Team ist eingespielt. „Einige von uns arbeiten schon seit über 20 Jahren im Congress Hotel und kennen es wie die eigene Westentasche. Deshalb sind wir uns sicher: Das Hotel hat noch viel Potenzial – und wir sind bereit, es zu heben“, heißt es.

Der „Lebenslauf“ gibt Aufschluss über den Werdegang des Hotels: Von der „Ausbildung“ („Bauzeit 1969 bis 1974“) über die „Arbeitserfahrung“ („volle Auslastung im Jahr der Kulturhauptstadt 2025“) bis hin zu „Fähigkeiten“ wie dem Panoramablick aus dem Restaurant im 26. Stock.

Start für Sozialplanverhandlungen

Doch so positiv das alles auch klingt, wirklich zum Lachen ist dem Team derzeit nicht gerade. Noch sind viele Fragen offen. Eine davon ist, wann sie die Kündigungen erhalten. Das ist erst möglich, wenn sich die Betreibergesellschaft mit dem Betriebsrat auf einen Sozialplan geeinigt hat. Darin wird es vor allem um Abfindungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen. Ein erster Vorschlag vonseiten der Betreibergesellschaft liegt mittlerweile vor, heißt es von der Gewerkschaft. Die Verhandlungen beginnen am Donnerstag in Dresden. Thomas Lißner von der NGG geht nicht davon aus, dass man sich in der ersten Runde gleich einigen werde.

Das Team für die Wiederaufnahme des Hotelbetriebs im Congress steht schon.
Das Team für die Wiederaufnahme des Hotelbetriebs im Congress steht schon. Bild: NGG/Härtel
Das Team für die Wiederaufnahme des Hotelbetriebs im Congress steht schon.
Das Team für die Wiederaufnahme des Hotelbetriebs im Congress steht schon. Bild: NGG/Härtel

Es sei vor allem die Unsicherheit, die den Mitarbeitenden zu schaffen macht, sagt Lißner. Schon bald werden sie das Haus nicht mehr betreten können, sie müssen die Schlüssel abgeben. Eine offizielle Freistellung von der Arbeit liege aber noch nicht vor.

Nicht für alle Auszubildenden gibt es schon Lösung

Im Januar hatte die Betreibergesellschaft Maya Hotel Operations die Schließung des Congress-Hotels angekündigt und die rund 40 Beschäftigten vor eine ungewisse Zukunft gestellt. Zumindest die Azubis des dritten Lehrjahres sollen ihre Ausbildung unter anderem in einem Hotel in Zwickau beenden können. Für die im zweiten Lehrjahr konnte noch keine Lösung gefunden werden, heißt es. (cma/aed)

Erschienen am: 23.02.2026 | 14:00 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.02.2026
2 min.
Rubio: Iran will Interkontinentalraketen entwickeln
Der Iran versucht laut US-Außenminister Rubio, Interkontinentalraketen zu entwickeln. (Archivbild)
Heute verhandeln die USA und der Iran erneut in Genf. Im Fokus steht Teherans umstrittenes Atomprogramm. Der US-Außenminister sieht noch etwas anderes als Problem an.
26.02.2026
3 min.
Kuba: Schnellboot-Besatzung hatte "terroristische Absichten"
Aus Kuba heißt es, die Besatzung des Schnellboots habe terroristische Absichten verfolgt. (Archivbild)
Vier Menschen sterben bei einem Schusswechsel zwischen kubanischen Grenztruppen und der Besatzung eines Schnellboots. Aus Havanna heißt es, die Gruppe aus den USA wollte illegal zur Insel vordringen.
05.02.2026
3 min.
Nach Aus des Congress-Hotels in Chemnitz: Mitarbeiter wollen auch selbst nach neuem Betreiber suchen
Die Mitarbeitenden des Congress-Hotels haben sich für eine Art Bewerbungsfoto aufgestellt.
Keine Gäste mehr, aber die Angestellten sind noch da. Bald sollen die Verhandlungen um Abfindungen und Co. starten. Derweil ist der letzte Funken Hoffnung noch nicht erloschen.
Denise Märkisch
25.02.2026
4 min.
VW muss wieder mehr Autos bauen: Spätschichten in Zwickauer Werk um eine Stunde verlängert
Ein ID.3 läuft auf einer Montagelinie in Zwickau vom Band. Die Spätschicht soll ab Mitte März eine Stunde länger dauern.
Die Beschäftigten in der Montage müssen bald ein Stunde dran hängen. Dafür gibt es einen triftigen Grund. Der hat auch mit der neuen E-Auto-Kaufprämie zu tun, aber nur teilweise.
Jan-Dirk Franke
24.02.2026
4 min.
Was Reinigungskräfte im Erzgebirge erleben: „Manche hinterlassen die Bäder wie die Schweine“
Sie sorgen im Erzgebirge für Sauberkeit: die Reinigungskräfte Cindy Tippmann, Linda Aßmann und Manuela Richter sowie Christel Themel (v. l.).
Ohne Reinigungskräfte würde der Alltag vieler Menschen im Erzgebirge stillstehen. Vier von ihnen erzählen von strengen Hygieneregeln, einsamen Senioren und der großen Verantwortung eines oft unsichtbaren Jobs.
Lara Lässig
19.02.2026
3 min.
Chemnitzer Congress-Hotel: Betreiber hat noch kein Angebot für Sozialplan vorgelegt
97 Meter hoch und leer: Das Hotel-Hochhaus wurde 1974 eröffnet und nun steht es leer.
Seit drei Wochen sind die Lichter des markanten Hotel-Hochhauses aus. Keine Gäste, aber 40 Angestellte im Schichtsystem. Bald sollen Verhandlungen für den Sozialplan starten. Details sind noch offen.
Denise Märkisch
Mehr Artikel