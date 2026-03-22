Chemnitzer entwickeln Technik zur Drohnenabwehr

Die summenden Fluggeräte nerven nicht nur, wenn sie einem in der Natur über den Kopf fliegen. Deren Piloten können auch böse Absichten haben. In Chemnitz wird an einer Lösung gearbeitet.

Es ist wahrscheinlich eine typische Start-up-Geschichte, wie sie im Gründerzentrum Fabrik häufiger passiert. Man trifft sich zwischendurch zu einem Partyspiel, tauscht sich über über dies und jenes aus, und schon ist ein Kollege für die Umsetzung einer Geschäftsidee gefunden. So war das bei Robert Schlesiger und Tykhon Poeta. Es ist wahrscheinlich eine typische Start-up-Geschichte, wie sie im Gründerzentrum Fabrik häufiger passiert. Man trifft sich zwischendurch zu einem Partyspiel, tauscht sich über über dies und jenes aus, und schon ist ein Kollege für die Umsetzung einer Geschäftsidee gefunden. So war das bei Robert Schlesiger und Tykhon Poeta.