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Robert Schlesiger und Tykhon Poeta mit den ersten Drohnen-Prototypen von Skyfall Defence.
Robert Schlesiger und Tykhon Poeta mit den ersten Drohnen-Prototypen von Skyfall Defence. Foto: Christian Mathea
Robert Schlesiger und Tykhon Poeta mit den ersten Drohnen-Prototypen von Skyfall Defence.
Robert Schlesiger und Tykhon Poeta mit den ersten Drohnen-Prototypen von Skyfall Defence. Foto: Christian Mathea
Chemnitz
Chemnitzer entwickeln Technik zur Drohnenabwehr
Redakteur
Von Christian Mathea
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Die summenden Fluggeräte nerven nicht nur, wenn sie einem in der Natur über den Kopf fliegen. Deren Piloten können auch böse Absichten haben. In Chemnitz wird an einer Lösung gearbeitet.

Es ist wahrscheinlich eine typische Start-up-Geschichte, wie sie im Gründerzentrum Fabrik häufiger passiert. Man trifft sich zwischendurch zu einem Partyspiel, tauscht sich über über dies und jenes aus, und schon ist ein Kollege für die Umsetzung einer Geschäftsidee gefunden. So war das bei Robert Schlesiger und Tykhon Poeta.
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