Chemnitzer Erzieher wegen Kinderpornografie verurteilt

Chemnitz
Der Familienvater räumte den Besitz der Dateien ein. Die jüngsten der aufgenommenen Kinder waren erst fünf Jahre alt.
„Die Bilder sind wirklich gruselig“, sagt Richter Christian Goltz. Am Montagmorgen muss er am Chemnitzer Amtsgericht einen Fall von Kinderpornografie verhandeln. Auf der Anklagebank sitzt ein 46-jähriger Erzieher aus Chemnitz. Auf dessen Handy, Festplatte und USB-Stick haben Ermittler insgesamt 32 Dateien mit strafbaren Inhalten gefunden. Die...
