Chemnitzer Europark startet mit Co-Working-Space, „Nomad“-Bäckerei und bald mit Tanzzentrum

Chemnitz
Nach der Fabrik öffnet der Schweizer Büro-Vermieter IWG in Chemnitz seinen zweiten Standort. Daneben gibt es in dem Backsteingebäude bald einen Freizeitpark aus Holz.
Es ist wie bei Fitness-Centern, man ist im Klub seiner Heimat angemeldet und kann überall, wo man beruflich unterwegs ist, in die Studios gehen. Das gibt es auch in der Business-Welt. Man hat einen Arbeitsplatz in seiner Heimatstadt und kann in München und Berlin in die dortigen Büro-Gebäude einchecken.
