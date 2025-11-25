Chemnitzer Fahrradhändler „Biker & Boarder“ lässt neuen Firmensitz bauen

Das Bau-Unternehmen Goldbeck aus Treuen errichtet die neue Zentrale des Fachhändlers für Fahrräder und Skisport an der Annaberger Straße.

An der Ecke Annaberger Straße/Treffurthstraße stehen bereits die Stahlbetonsäulen für die neue Halle in der Erde. Im nächsten Jahr soll dort der neue Firmensitz des Fahrrad- und Wintersport-Händlers „Biker & Boarder“ eröffnen. „Der Neubau vereint Lager- und Montageflächen, optimiert interne Abläufe und bietet eine großzügige...