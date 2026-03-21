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Das Hemd „Amerusina“ mit Abbildungen von Trump, Putin und Xi Jinping.
Das Hemd „Amerusina“ mit Abbildungen von Trump, Putin und Xi Jinping. Foto: Germens
Das Hemd „Amerusina“ mit Abbildungen von Trump, Putin und Xi Jinping.
Das Hemd „Amerusina“ mit Abbildungen von Trump, Putin und Xi Jinping. Foto: Germens
Chemnitz
Chemnitzer Firma entwickelt Hemd mit Putin und Trump als Motiv
Redakteur
Von Christian Mathea
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Germens wird politisch. Mit einer neuen Kollektion zeigt René König, wie Weltherrscher um die Macht pokern. Damit will er mehr erreichen als Aufmerksamkeit.

Der Chemnitzer Hemdendesigner René König hat die Weltpolitik als Motiv für seine Firma Germens entdeckt. Zur neuen Kollektion gehört auch ein Hemd, auf dem die Weltherrscher Donald Trump, Wladimir Putin und Xi Jinping am Tisch sitzen und Karten spielen. Das Hemd trägt den Namen „Amerusina“, ein Kunstwort aus Amerika, Russland und China....
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