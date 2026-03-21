Chemnitzer Firma entwickelt Hemd mit Putin und Trump als Motiv

Germens wird politisch. Mit einer neuen Kollektion zeigt René König, wie Weltherrscher um die Macht pokern. Damit will er mehr erreichen als Aufmerksamkeit.

Der Chemnitzer Hemdendesigner René König hat die Weltpolitik als Motiv für seine Firma Germens entdeckt. Zur neuen Kollektion gehört auch ein Hemd, auf dem die Weltherrscher Donald Trump, Wladimir Putin und Xi Jinping am Tisch sitzen und Karten spielen. Das Hemd trägt den Namen „Amerusina“, ein Kunstwort aus Amerika, Russland und China.... Der Chemnitzer Hemdendesigner René König hat die Weltpolitik als Motiv für seine Firma Germens entdeckt. Zur neuen Kollektion gehört auch ein Hemd, auf dem die Weltherrscher Donald Trump, Wladimir Putin und Xi Jinping am Tisch sitzen und Karten spielen. Das Hemd trägt den Namen „Amerusina“, ein Kunstwort aus Amerika, Russland und China....