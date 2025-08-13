Chemnitzer Firma geht bei Oldtimer-Rallye mit Hybrid-Bulli an den Start

Chemnitz
Klimafreundliche Premiere auf der Sachsen Classic, die auch nach Chemnitz kommt: Ein T1-Bus von VW wird als erster Oldtimer der Welt mit Strom und synthetischem Benzin starten.
Unter dem Teamnamen „NetZero Bulli“ nehmen das Chemnitzer Unternehmen CAC Engineering und die von einer deutschen Investorengruppe gegründete Firma Parafuel aus Paraguay an der Oldtimer-Rallye „Sachsen Classic“ teil. Das Team um Fahrer und Besitzer Volker Hartmann geht vom 14. bis 16. August mit einem liebevoll restaurierten VW T1 Bulli...
