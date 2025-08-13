Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Chemnitzer Firma geht bei Oldtimer-Rallye mit Hybrid-Bulli an den Start

Der VW Bulli T1 startet bei der 22. Sachsen Classic vom 14. bis 16. August. Bild: Dino Eisele
Der VW Bulli T1 startet bei der 22. Sachsen Classic vom 14. bis 16. August. Bild: Dino Eisele
Chemnitz
Chemnitzer Firma geht bei Oldtimer-Rallye mit Hybrid-Bulli an den Start
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Klimafreundliche Premiere auf der Sachsen Classic, die auch nach Chemnitz kommt: Ein T1-Bus von VW wird als erster Oldtimer der Welt mit Strom und synthetischem Benzin starten.

Unter dem Teamnamen „NetZero Bulli“ nehmen das Chemnitzer Unternehmen CAC Engineering und die von einer deutschen Investorengruppe gegründete Firma Parafuel aus Paraguay an der Oldtimer-Rallye „Sachsen Classic“ teil. Das Team um Fahrer und Besitzer Volker Hartmann geht vom 14. bis 16. August mit einem liebevoll restaurierten VW T1 Bulli...
